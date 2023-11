Calcio a 5, campionato Msp. L’Illyrian parte forte. Bene anche l’Atletico

Debutto stagionale per il campionato interprovinciale di calcio a 5 Prato - Pistoia promosso dall’Msp. Due i gironi allestiti, ognuno di 10 formazioni. Si parte dal gruppo A, dove la prima giornata ha subito decretato la goleada dell’Illyrian capace di imporsi 13-3 sulla Zona Verde. Un successo che proietta la formazione in vetta alla graduatoria assieme ad altre quattro squadre. Si tratta del Balzac, Chelsea, Nwg e Sodinims. I primi battono 11-2 il Sella Fc, il Chelsea si impone 3-0 sulla Mise di Prato, e l’Nwg sconfigge 5-3 l’Olimpia Prato. Infine il colpo di misura del Sodinims che per 3-2 ha la meglio sui Tigers of Ibiza.

Passando al girone B, giocati anche alcuni match della seconda giornata. Ci riferiamo alla vittoria per 3-2 dell’Atletico 2001 ai danni del No Sense c5, e del 5-3 con cui l’Invictus si sbarazza dell’opposizione del Vic. Facendo un salto indietro alla prima giornata, parte bene il Bardena Dt col 7-0 ai danni del Biancazzurra c5. Non sono da meno gli Amici di Englis col 7-2 rifilato al Vic, e nemmeno il Birra Sparak che batte 4-0 il No Sense c5. Gli altri match raccontano la netta vittoria dell’Estendarse 5-1 sull’Invictus e l’affermazione di misura 6-5 del Castellina ai danni dell’Atletico 2001. Passando al calcio a 7, targato Msp, prima sconfitta stagionale per l’ex capolista della serie A Beyfin Rocca Tedalda che perde in un solo colpo 4-3 contro il Culligan e anche il primato in favore del Mezzana Club che invece vince 5-2 sul Puccini. Attenzione però al Miaf che in caso di vittoria nel match contro il Manchester potrebbe balzare in vetta, restando a punteggio pieno. Negli altri match da segnalare la vittoria 7-6 del Prato Ecologia contro il Ginga Futebol Clube, e il 2-0 de La Briglia ai danni de Le Barbie. Da giocare Fchill - Panchester United, e Aggarganella - Real Mentescarsi.