Calcio a 5. Colpo del Prato: arriva Chamorro

Dopo cinque sconfitte consecutive ed il taglio di due giocatori, il Prato Calcio a 5 torna sul mercato per invertite la rotta e piazza un colpo importante. Dall’Uruguay è arrivato Agustin Sosa Chamorro, giocatore di livello internazionale e perno della sua nazionale. Sosa, che può giocare sia come centrale che come laterale, vanta una lunga militanza nei due principali club del suo paese, ovvero Nacional e Penarol, ma anche già dei trascorsi nei campionati italiani. Due stagioni fa, infatti, ha giocato con la Sangiovannese che era guidata proprio dall’attuale tecnico biancazzurro Andrea Bearzi – che dunque lo conosce molto bene – conducendo il club valdarnese ai playoff di B, segnando 13 reti in 15 partite. Nel campionato successivo ha invece giocato in A2 con il Cesena, che ha portato agli spareggi promozione anche grazie alle sue 10 reti in 22 gare. Durante la scorsa estate ha vestito di nuovo la maglia del Penarol prima appunto di approdare al Prato Calcio a 5.

