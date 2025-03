Calcio a 5. Continua il momento di forma per Limite e Capraia. Turno da dimenticare per le due squadre fucecchiesi

Continua la striscia positiva del Limite e Capraia, che nel girone C di Serie C2 batte anche la Folgor Calenzano e sale al settimo posto con 18 punti, appena uno in meno della zona play-off. Per i ragazzi di coach Gargelli si tratta della terza vittoria consecutiva, quarta nelle ultime cinque. Nell’ultimo incontro casalingo l’autentico mattatore è stato bomber Calugi, autore di quattro reti (14 i centri stagionali per lui) mentre a completare il 6-1 finale ci ha pensato la doppietta di Nesti. Questa la formazione giallorossa scesa in campo: Moneti, Cini, Paci, Massara, Calugi, Matteini, Magazzini, Murdocca, Nesti, Cinotti, Zanieri, Falcone. Adesso, Cinotti e compagni sono attesi dalla trasferta di domani sera alle 21.30 al Pala Cipriani di Borgo San Lorenzo contro il Futsal Mattagna. I padroni di casa hanno quattro punti in meno del Limite e Capraia, ma all’andata espugnarono 5-2 il Cecchi di Limite sull’Arno.

Salendo in C1 giornata amara per le due compagini di Fucecchio, con la Vigor che non va oltre il pari casalingo contro La 10 Livorno, penultima in classifica, e l’Atletico che perde la sesta partita di fila cedendo di misura a Malmantile contro il Deportivo Chiesanuova. Partiamo dalla Vigor, comunque quinta con 32 punti, che va due volte sotto in apertura di entrambi i tempi ma riesce a rimontare tutte e due le volte prima con Falconi e poi con Moscatelli. Questo lo schieramento scelto da coach Giovanneschi: Macchi, Bertocci, Settesoldi, Catania, Pellegrini, Moscatelli, Falconi, Qevani, Masha, Fejzaj, Sejdini, Pucci. Nonostante la tenacia che gli permette di acciuffare il pari ad un minuto e trenta secondi dalla fine, l’Atletico si fa beffare proprio sull’ultimo angolo disponibile del match. Oltre a Frediani e Montalbano, autore di una doppietta a testa, ha segnato anche Gianmarco Magini, fermato poi da problema muscolare. Questi i giocatori scesi in campo agli ordini di mister Perretta: Bichisecchi, Pintus, Banti, Magini G., Magini L., Gaitan, Cascella, Frediani, Brancati, Borea, Montalbano, Moriani. Domani sera l’Atletico ospiterà alle 22.15 a Fucecchio il fanalino di coda Tau Altopascio, mentre alle 22 la Vigor sarà a Lucca per affrontare il Futsal Lucchese dei tanti ex. Un scontro diretto in chiave play-off con i lucchesi che precedono di un solo punto i fucecchiesi.

Si.Ci.