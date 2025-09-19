Calcio a 5, domani serie C1 e C2 al via. Il Forlì rinnovato ritrova mister Gottuso. Santa Sofia e Santa Maria Nuova pronte

Ripartono domani i campionati di serie C di calcio a cinque. Tre le squadre forlivesi pronte all’esordio: il Forlì Calcio a Cinque nella serie C1 e il Santa Sofia e la Polisportiva 90 Santa Maria Nuova in C2.

Molto rinnovato il quintetto del Forlì che, dopo 17 stagioni, ha salutato il capitano Luca Cangini Greggi. Sulla panchina della società presieduta da Decimo Bellini, dopo quattro anni, è tornato mister Davide Gottuso che, alla vigilia della stagione si dice fiducioso: "Ho accettato con piacere di tornare a Forlì. Il progetto prevede il rinnovamento della squadra, attuato dal diesse Maicol Ghirelli: ritroverò solo il portiere Nicolò Ravaioli, il laterale Alessandro Giangrandi e il difensore Ayoub Benhya, che sarà il nuovo capitano della squadra. Con una squadra molto giovane difficile fare pronostici. L’obiettivo principale è quello di restare lontano dalla zona pericolosa della classifica, magari dando un’occhiata ai playoff. Tra le favorite vedo Molinella, Parma e Gatteo". La prima partita domani, alle ore 15, al PalaMarabini di San Martino in Strada con la Shquiponja Guastalla.

Da questa stagione la panchina del Santa Sofia è affidata a Carlo Aldini, ai nastri di partenza del gruppo B della C2. Il quintetto biancoazzurro del presidente Sauro Conficconi, allestito dal diesse Andrea Ningozzi, si basa sulla classe del laterale marocchino Artoum Youness capitano e anima della squadra. Aldini si dice fiducioso: "Nel nostro girone ci sono squadre molto forti noi, però cercheremo di non sfigurare e di dire la nostra, con tanta intensità e grinta in ogni partita".

Per il secondo anno alla guida della Polisportiva 1980 di Santa Maria Nuova (presieduta da Riccardo Lontani) siede l’ex attaccante del Forlì Calcio a Cinque Gerry Graziani. Claudio Cirillo, capitano di lungo corso della squadra bertinorese conta di sulla continuità del quintetto allestito dal ds Stefano Capuano: "Con la conferma dell’allenatore e di quasi tutta la rosa, l’obiettivo è quello di migliorarci, possibilmente centrando i playoff che anno scorso ci sono sfuggiti per poco. Non sarà però semplice". Queste la partite d’esordio di domani: Lugo-Santa Sofia (14.30) e Rimini-Santa Maria Nuova (15).

Franco Pardolesi