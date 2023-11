Calcio a 5 Eccellente pareggio del Città di Massa. Bloccata la capolista Versilia grazie a Laarabi

VERSILIA

1

CITTA’ DI MASSA

1

VERSILIA: D’Onofrio, Bertozzi, Gennai, Bonelli, Ussi, Gigliotti, Cattani, Bertoldi, Ciardelli, Tintori, Gambino, Pitondo. All. Roggio.

CITTA’ DI MASSA: Salvatori, Dodaro, Barsotti, Ricci, Michelotti, Laaribi, Donati, Carducci, Bedini, Russo. All. De Angeli.

Arbitri: Sarli e Alaimo di Pisa.

Marcatori: Laaribi (M), Bonelli (V).

LIDO DI CAMAIORE – Grande pareggio in casa della capolista per il Città di Massa nel recupero della 9ª giornata del campionato di serie C1. I ragazzi di Cesare De Angeli hanno disputato un’ottima partita contro la super favorita del torneo riuscendo a chiudersi bene in difesa e a sfruttare le ripartenze. I bianconeri apuani sono andati al riposo in vantaggio grazie alla seconda rete stagionale dell’under Laaribi. Nella ripresa il Massa ha avuto alcune opportunità per raddoppiare ma dopo vari attacchi avversari ha subito il gol del pareggio. "E’ stato un derby molto acceso – ha detto Laaribi – ma abbiamo lottato sino al triplice fischio senza mai mollare e difendendo il risultato e questo punto importantissimo".