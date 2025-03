Calcio a 5 femminile. Il Castellina Scalo è capolista della Play League Sport. Le ragazze di Ciacci hanno un attacco e una difesa top

Al vertice della classifica dopo la prima fase della categoria Play League Sport, nel calcio a cinque femminile, la compagine della Asd Castellina Scalo (nella foto). Quota 31 nel girone D per le ragazze allenate dal tecnico Filippo Ciacci, che si distinguono per il miglior attacco, con 46 centri, e una difesa quasi imbattibile. Una compattezza confermata nella gara d’esordio della seconda tranche della stagione, grazie a un 5-1 in virtù della doppietta di Clara Meattini, e reti di Sara Bondi, Jessica Prazza e Giuditta Toppi. Un risultato ampio nelle proporzioni che certifica i frutti del duro lavoro e la passione del gruppo, che ha mostrato nel tempo un costante miglioramento di carattere sia tecnico che tattico.

Soddisfazione espressa dall’Asd Castellina Scalo, per voce del presidente Paolo Casprini: "Le atlete si stanno distinguendo per bravura e dedizione. Al secondo anno di attività sono da rilevare dei risultati davvero invidiabili, per merito del lavoro della squadra, dello staff tecnico e di tutti gli addetti ai lavori, in una serie di elevato livello agonistico". Ecco chi sono le componenti del roster: Clara Meattini (capitano), Sara Bondi, Giuditta Toppi, Ilaria Gurgugli, Giulia Coretti, Tonia Piegari, Jessica Prazza, Serena Ceci, Sara Mannucci, Silvia Crescioli, Laura Teci. Nel ruolo di portieri: Giulia Pacitto, Martina Alfieri, Ilaria Minucci. Nei quadri dirigenziali dell’Asd Castellina Scalo, trovano spazio Ciro Di Meglio, Claudio Bondi, Simone Alfieri, Simone Ginanneschi.