Calcio a 5 femminile: quarto titolo consecutivo per le ragazze di nista. La Ricel va sotto 3-0 e 4-2 ma recupera e ribalta il Forcoli nella finale regionale

RICEL CARRARA

7

FORCOLI

4

RICEL CARRARA: Nardi, Chiorazzo, Casali, Orsini, Rizzitelli, Pirrottina, Crecchi, Baldini, Bottoni, Barsocchi.All. F. Nista.

FORCOLI: Del Lama, Bachi, Bartoli, Catastini, De Simone, Doni, Montesi, Pantani, Pinto. All. A.Montagnani.

Arbitri: Giannetti e Ciarafischi di Pisa.

Marcatori: 2’ e 5’ Doni (F), 9’ Montesi (F), 19’ e 23’ (Baldini (R), 36 ’Montesi (F), 39’ e 42’ Casali (F), 43’ Baldini (R), 47’ Casali (R), 49’ Orsini (R).

PONTEDERA – La Ricel si aggiudica per la quarta volta consecutiva, le ultime tre sempre contro il Forcoli, il campionato regionale di calcio a 5 femminile di massima serie. Ancora una volta è stata una finale combattuta ma stavolta ancora più appassionante e pirotecnica. Forcoli parte col botto e trova, in 9’, due eurogol con Doni e la terza rete con Montesi. Un 3-0 a freddo che avrebbe messo ko qualsiasi team, ma la Ricel è squadra coriacea, che sa soffrire e reagire. Infatti le ’apette’ di Fabrizio Nista accorciano sul 3-2 con doppietta di Baldini. La ripresa è per cuori forti anche perchè il Forcoli va sul 4-2 ancora con Montesi. Nista ridisegna la squadra e da lì in poi è uno spettacolo a tinte giallonere. Il Forcoli si rintana ma non riesce ad arginare la forza della Ricel che segna 5 belle reti conquistando il titolo. "Non era facile rimontare – dice Nista – sotto per 3-0 dopo pochi minuti contro una grande squadra. Confesso che stavolta un po’ di timore l’ho provato. Ma posso contare su delle ragazze fenomenali, tutte. Un gruppo magnifico. Ora però non vogliamo fermarci e rappresenteremo la Toscana alle fasi nazionali dove andremo per vincere".