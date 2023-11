Calcio a 5, Format premiata dopo il torneo tricolore

L’assessore allo Sport Andrea Maggi ha ricevuto Stefano di Brindisi e la delegazione ferrarese dell’asd Format Ferrara, presieduta da Alessandro Grande, che ha partecipato al campionato italiano paralimpico di Calcio a 5 Serie B, classificandosi al 5° posto. "Prima di tutto un grazie alle famiglie per il loro fondamentale ruolo e a tutti gli organizzatori per il loro impegno, perché so che sono mossi dalla passione e dalla convinzione che stanno facendo del bene – queste le prime parole di Maggi –. E grazie a tutta la squadra, agli allenatori Leonardo Loprieno, Marcello Ferrari, Matteo Vaccari e Matteo Bruschi e ai giocatori Maicol Telloli, Kevin Chinaglia, Dimitri Malesani, Andrea Bertocchi, Besart Kerusca, Natalucci Matteo e anche ai giocatori assenti fisicamente, non nello spirito di squadra: Cristian Contestabile, Antonio Schiesari, Davide Guzzinati".