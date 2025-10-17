Calcio a 5. Fucecchio al top con Vigor e Atletico. Vincono entrambe le squadre

Piovono soddisfazione per la Fucecchio del calcio a 5, vittoriosa sia con la Vigor che con l’Atletico. Partiamo dai primi, che nel giro di quattro giorni hanno prima travolto a domicilio il Città di Massa nel campionato di C1 e poi battuto di misura sempre in trasferta anche il Futsal Sangiovannese nella terza ed ultima giornata della prima fase della Coppa Toscana di categoria. Successo, quest’ultimo, maturato non senza fatica dopo essere andati sul 3-0 grazie alla doppietta di Qevani e alla rete di Fejzaj. Nella ripresa infatti i padroni di casa rimontano fino al 3-3, ma nel finale ci pensa ancora Qevani a firmare il successo che certifica la qualificazione ai quarti da prima del girone della formazione di Perretta. Adesso, quindi, il prossimo 24 novembre potrà affrontare in casa la Midland. Tornando al campionato, invece, i fucecchiesi dilagano 6-1 sul campo del Città di Massa mettendo in cassaforte il risultato a cavallo dell’intervallo con i gol di capitan Zito, D’Alcamo, Montalbano, Fejzaj, Qevani e Lorenzo Magini. La Vigor adesso è quarta in classifica a meno tre dalla vetta e stasera alle 22.15 ospita la Virtus Poggibonsi, già battuta un mese fa in Coppa Toscana ma appaiata in classifica in campionato. L’Atletico Fucecchio ha invece iniziato con il piede giusto il girone B di C2, battendo 3-2 in casa l’Md United con la doppietta di Pucci e il centro di Gianluca Banti. Stasera alle 21.30 i biancorossi saranno invece a Montemurlo contro il Fiordaliso Prato, travolgente in trasferta al debutto sullo Spazzavento. Nello stesso raggruppamento sconfitta esterna invece per il Cortenuova, regolato 3-1 a Prato dal San Giusto. La rete dei rossoblù empolesi porta la firma di Zanieri. Domani alle 16 al Pala Falcone e Borsellino di Sovigliana, quindi, il team di Rizzatti cercherà riscatto ospitando il Monsummano, anch’esso sconfitto alla prima giornata.