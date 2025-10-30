Calcio a 5. Futsal Torrita: momento magico! Trionfi in campionato e in Coppa

Il riscatto tanto atteso in campionato è arrivato alla terza giornata con tre punti fondamentali a cui si è aggiunta, pochi giorni dopo, la ‘ciliegina’ in Coppa della Divisione, competizione dove il cammino va avanti con soddisfazione. Il Futsal Torrita (serie B, girone C), sabato scorso ha trovato la prima vittoria in campionato in trasferta, battendo per 4-1 il Versilia nel match giocato a Lido di Camaiore. Per i ‘Bulldog’ è stata una partita giocata con personalità, una vittoria meritata e che consente di sbloccare la classifica dopo le due sconfitte iniziali. Le reti sono state segnate da Gningue (doppietta), Pinzi e Fadiga. Futsal Torrita che sembra aver cambiato marcia. Martedì, nel palasport di casa (foto), alla presenza di un bella cornice di pubblico, ha anche conquistato i sedicesimi di finale in Coppa della Divisione sconfiggendo per 4-3 la Futsal Ternana, squadra che milita in serie A2. Dopo una prima frazione di gioco frizzante, nonostante sia terminata con il punteggio di 0-0, nella ripresa i torritesi si sono scatenati portandosi sul 4-0 grazie a Fadiga, Liburdi, Benaba e Gningue. Nel finale la reazione dei ternani, che hanno cercato la rimonta, ha messo paura. Prossimo turno di coppa, che abbraccia le squadre del panorama nazionale, serie A1 compresa, sarà il 25 novembre: al Futsal Torrita toccherà una tra Real Fabrica (Serie A2 Élite) o l’Active Network (serie A). Sabato, intanto, alle ore 15.30 tornerà il campionato: a Torrita arriverà l’Arpi Nova mentre l’altra squadra senese presente nel girone, Le Crete, cercheranno di rifarsi, dopo la pesante sconfitta di sabato scorso contro la capolista Antenore Padova (8-0 il finale dopo un primo tempo comunque positivo, terminato a reti inviolate e il vantaggio sfiorato), ospitando a Siena la Balca Poggese.

Luca Stefanucci