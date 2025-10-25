Calcio a 5. Futsal Torrita: trasferta a Lido di Camaiore

Non è arrivato l’atteso riscatto per il Futsal Torrita in un match che comunque si annunciava come non facile. L’esordio in casa in campionato (girone C) in quella che è la seconda stagione consecutiva in serie B ha visto la sconfitta dei gialloneri per 5-2 con l’Antenore Sport Padova che al termine della seconda giornata si trova a guidare la classifica. La squadra veneta, di ottimo livello, sigla il "colpaccio" in trasferta, in una partita condotta sempre in vantaggio. Per il Futsal Torrita le reti sono state realizzate da Benaba e Genovesi (in gol per la seconda partita consecutiva) e in attacco c’è stato il debutto, caratterizzato dall’espulsione, di Liburdi. Il Futsal Torrita è in fondo alla classifica ma ovviamente c’è tutto il tempo per recuperare posizioni grazie anche ad una rosa che è stata rinforzata. Primo storico punto in serie B invece per Le Crete che sul campo del Baraccaluga pareggia per 6-6 facendosi raggiungere nel finale. Una buona partita e tanti segnali di fiducia in ottica futura. Oggi il Futsal Torrita cercherà la prima vittoria a Lido di Camaiore, nel match (ore 15,30) con il Versilia, Le Crete affronteranno invece la capolista Antenore Sport Padova (ore 18).

L.S.