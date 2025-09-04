Calcio a 5. Futsal Torrita al lavoro. Prima gara a Prato

Si apre una nuova pagina per il Futsal Torrita che ha iniziato gli allenamenti al palazzetto dello sport. Dopo la salvezza in serie B ottenuta ai playout, al termine di una stagione partita con altre ambizioni ma che comunque segnava il debutto nella prestigiosa categoria, la squadra vuole puntare in alto presentando tante novità e forte di un anno di esperienza in B che può risultare preziosa. Novità, quindi, ad iniziare dall’allenatore che sarà il torritese Simone Ranaldo e dal direttore tecnico, Jonatas José Alves "Batata", che continuerà a dare il proprio contributo anche sul campo.

Non mancano i giocatori confermati ma anche i nuovi acquisti, come il portoghese Fábio Semedo, classe 1996, che ha giocato anche nella massima serie portoghese, e poi Benaba Alì, Mattias Gningue, Vittorio Doricchi, mentre hanno salutato Nikoll Derzaj, uno dei protagonisti della scalata fino alla serie B, Aniello Pinto, Alessio Marangon, Daniel Petrillo. Il Futsal Torrita ripartirà anche dalle certezze a iniziare dal torritese Ettore Cassioli, il leader della squadra. Venerdì e sabato, al parco Nilde Iotti di Torrita di Siena, la festa di fine estate con tanto di presentazione delle squadre nella seconda serata dell’evento.

Per quanto riguarda il campionato, dove quest’anno ci sarà anche il derby con Le Crete di Rapolano, la prima partita sarà in trasferta l’11 ottobre con il Futsal Prato. Il girone è il C con la presenza di sette squadre toscane, quattro dell’Emilia Romagna e una del Veneto. L’esordio ufficiale, però, arriverà con la Coppa della Divisione e quindi il triangolare del primo turno preliminare insieme ad Atlante Grosseto (Serie A2 Élite) e Le Crete. Primo match in casa con la squadra grossetana in calendario il 13 settembre. Sabato amichevole con il Montevarchi (serie C2) a Torrita alle 16.30.

Luca Stefanucci