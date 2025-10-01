Calcio a 5. Futsal Torrita batte Le Crete in Coppa della Divisione

In attesa dell’inizio del campionato arrivano già buone notizie dal Futsal Torrita che, dopo una stagione di ‘apprendistato’ e più sofferta del previsto in serie B, vuole continuare a crescere tenendo alte le proprie ambizioni e puntando ad un torneo da protagonista. I primi passi della stagione sono convincenti: sabato scorso è arrivata la vittoria in Coppa della Divisione (girone 22) contro Le Crete, in un derby atteso che tornerà anche in serie B, per la prima volta, dopo la brillante promozione ottenuta dalla squadra di Rapolano la scorsa stagione. Giocata a Poggibonsi, il Futsal Torrita ha battuto Le Crete per 3-1, disputando una partita attenta e sfruttando il potenziale di una rosa di livello. Un successo meritato ma Le Crete hanno giocato comunque un match valoroso dimostrando buone qualità e costruendo varie occasioni da gol. Per il Futsal Torrita le reti sono state firmate da Mattias Gningue, uno dei nuovi arrivati di una campagna acquisti importante, da Aleksander Derzaj (il 2-0) e da Fábio Semedo, laterale portoghese e altro volto nuovo della rosa di quest’anno, che ha di fatto chiuso il match. Prima della terza rete torritese, Le Crete avevano accorciato con Tommaso Putzu. Quindi, dopo la vittoria con l’Atlante Grosseto, per il Futsal Torrita arriva il bis in coppa che le consente di passare il turno e di accedere alla fase ad eliminazione diretta. A fine ottobre il prossimo match. Buona prestazione e un risultato che per il Torrita vuol dire fiducia in vista dei prossimi impegni. Per Le Crete è una sconfitta che aiuterà a crescere, il potenziale c’è. L’11 ottobre campionato al via: il Futsal Torrita giocherà a Prato mentre Le Crete debutteranno in serie B in casa con la Mattagnanese. Nel girone C, Futsal Torrita e Le Crete si ritroveranno in campo per un nuovo derby il 20 dicembre. Le partite casalinghe delle Crete saranno disputate al PalaEstra di Siena.

L.S.