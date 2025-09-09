Calcio a 5, i due nuovi laterali a segno nel triangolare con Montelupone e Samb. Italservice scocca le sue frecce: Campo e Sorbini in gol

Nello scorso weekend al Pala Megabox l’Italservice ha aperto le porte della nuova stagione attraverso un triangolare amichevole contro Montelupone e Sambenedettese. Nel pomeriggio di sabato scorso a partire dalle 15 i pesaresi hanno prima dato vita ad uno scoppiettante 2-2 contro il Montelupone per poi doversi arrendere alla sconfitta di misura per 1 a 2 contro una Sambenedettese già in condizione, che dopo aver sconfitto gli uomini di mister Federico Baldarelli si è andata a conquistare la vittoria del triangolare riuscendo imporsi anche contro il Montelupone.

Per l’Italservice tante risposte positive. I due laterali neo arrivati Alessandro Campo e Simone Sorbini all’ esordio stagionale hanno già trovato la via della rete ma anche tutto il resto del gruppo, per la gran parte nuovo e composto da giocatori della provincia pesarese, ha già fornito risposte confortanti. In campo l’Italservice, oltre ai tanti giovani provenienti dal florido settore Primavera, ha schierato anche tutti i nuovi acquisti di una sessione di mercato che riserverà ancora tante sorprese. Intanto hanno già potuto prender confidenza con i pali della porta pesarese i due nuovi arrivati Alessandro Gennari e Christian Scognamiglio mente nelle corsie laterali hanno esordito in maglia Italservice Emiliano Baldarelli, Giulio Zalli e Tommaso Del Pivo. Presenti anche i nuovi pivot Gabriele Piersimoni ed Emiliano Di Sarno e il nuovo rinforzo centrale Facundo Di Iorio. Quest’ ultimo, considerate le sue origini argentine, è attualmente l’ unico straniero presente in rosa seppur residente ad Ancona ormai da tantissimo tempo.

In casa pesarese le uniche assenze per problemi fisici sono state quelle del laterale Luca Mercolini e del centrale Alessandro Ugolini. Ancora una volta non è invece mancata una meravigliosa cornice di pubblico, formata da tante famiglie e bambini del settore giovanile. Per l’ennesima volta, dopo l’entusiasmante presentazione della rosa avvenuta la scorsa settimana al bar Gemelli in Baia Flaminia, i sostenitori pesaresi non hanno perso occasione per incoraggiare capitan Thomas Baldelli e compagni in questa loro fase di preparazione della nuova avventura in serie B.

Anche nel triangolare mattutino Under 19 svoltosi nella giornata di domenica, il pubblico del Pala Megabox si è fatto sentire sia in occasione del pareggio contro il Futsal Russi che della sconfitta contro il Midland Global Sport Firenze. Weekend di calcio a 5 che ha trovato la sua degna conclusione nell’ amichevole dell’ under 17 alle ore 18. I giovani pesaresi, scontrandosi con la squadra femminile dell’ Asd Gradara Futsal, hanno dato vita ad un bellissimo evento, occasione di crescita calcistica e personale. Prossimo appuntamento per la prima squadra programmato per sabato 13 settembre alle 17:00 nel Memorial Nino Pizza, dedicato al papà dell’ amministratore delegato Lorenzo Pizza.

Lorenzo Mazzanti