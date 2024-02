CALCIO A 5: I RISULTATI DELLE PRATESI. Scivolata della Timec: perso il trono

Una vittoria ed una sconfitta nel giro di pochi giorni per la Verag Villaggio, che ha battuto il GF Rione per 2-1 ma poi ha perso il recupero casalingo con l’Alberino (3-4). Così nella classifica della serie C1, i pratesi salgono a quota 26 punti. E domani la Verag Villaggio dovrà affrontare la seconda della classe, Futsal Torrita, in trasferta. Ma è in serie C2 che si è registrato il risultato più clamoroso: nel derby tutto pratese la capolista Timec è stata clamorosamente sconfitta in casa per 8-1 dal No Sense, perdendo il comando della classifica a favore dell’Atletico Fucecchio, che ora guida il girone B con un punto di vantaggio. Grazie a questo successo, la squadra allenata da Marco Giacomelli ha consolidato la quarta posizione a 11 punti dalla vetta. Questi gli altri risultati delle pratesi nella 23ª giornata: Midland-Atletico 2001 5-2, Chiesanuova-Centro Storico Lebowski 2-6, La Querce-Laurenziana 3-1, Sestoese-San Giusto 6-4. Le partite di questo week end: No Sense-Chiesanuova, Atletico 2001-La Querce, San Giusto-Midland, Folgor Calenzano-Timec.

M. M.