Calcio a 5, i tornei dell’estate

Si è conclusa con una grande partecipazione popolare la quarta edizione della Longa 5 Cup, il torneo di calcio a 5, organizzato in collaborazione con il Csi, che si svolge nel mese di giugno a Longastrino e che vede coinvolti i migliori talenti del calcio locale, in particolare della zona che si trova tra il comune di Argenta e la Bassa Romagna. A trionfare sono stati i ragazzi dell’Ac Fdala, guidati dal capocannoniere della competizione, Mirko Cianciulli, che con una tripletta in finale ha raggiunto quota 27 gol in 6 partite e ha così permesso ai suoi di imporsi con un rotondo 5-2 su Albania, l’altra squadra finalista, che ha mostrato grande sportività e un pubblico incredibile.

A organizzare l’evento sono tre under 35 del paese, Edoardo Morandi, graphic designer e direttore artistico, Mattia Morandi, pubbliche relazioni e designer di prodotto specializzato in stampa 3d, e Andrea Saviotti, gestore del Circolo Arci "Il Baretto Longastrino", dove la competizione ha luogo.

L’idea che sta dietro a tutte le edizioni svoltesi finora è quella di creare un evento sportivo innovativo e giovane che attraverso la professionalità, la cura dei contenuti visivi e testuali, l’organizzazione metodica, l’attivismo sui social ed il passaparola riesca non solo ad animare un piccolo paese collocato tra i comuni di Argenta e Alfonsine, ma anche a diventare un punto di riferimento per il territorio; un appuntamento immancabile per gli amanti del football, o forse meglio dire del futsal, della Bassa Romagna e dei paesi che la circondano.

