Calcio a 5: il Francolino si sbarazza della Termoidraulica Sgarzi per 8-1. Bello Immobiliare supera F. Arveda. Conclusa la fase preliminare Opes

Si è conclusa la fase preliminare nei raggruppamenti Giara Assicurazioni e Edilizia Marchetti. Per 3 settimane il campionato lascerà spazio alla Winter Cup. Il Cd Costruzioni si aggiudica il Girone Giara Assicurazioni in virtù del doppio successo sull’Autofficina Lodi, che rimane in partita fino al 3-4 con tripletta di Holzl, prima di cedere 7-3, e sul Vuoiqueikiwi, 11-6, dopo essere stato avanti 9-1, Lefons segna rispettivamente 3 e 5 reti, doppia doppietta per Marchiori. Il Francolino si sbarazza della Termoidraulica Sgarzi, 8-1 con poker di Serafini e doppietta di Bianchi. Prova di forza del Maracaibo che si aggiudica lo scontro diretto contro il Tabacchi Levigatura Marmi ed è la 3° squadra che parteciperà alla Serie A, partenza razzo fino al 6-0 e 9-3 finale con poker di Gennari, tripletta di Barani e doppietta di Esposito. Anche gli Irruentes staccano il pass per la Serie A, in vantaggio ci va 2 volte l’Osteria Strabassotti, con Ziosi e Rosini, ma la tripletta di Pagano, con il gol vittoria su rigore procurato da Bernardi, vale il 3-2 agli Irruentes. Exera rimonta da 1-3 contro il Seven & Montebello, vince 5-4 e sale al 5° posto, posizione che le vale la pole position per la Serie B, a segno Tagliati, Panzetta, doppietta di Pedarzini e gol vittoria di Faggioli. Colpo della Pizzeria Zadrima, 4-3 all’Autocarrozzeria Giudice: Marin, doppietta di Caselli e rete di Longhi; risveglio tardivo nella ripresa per l’Autocarrozzeria Giudice, tripletta di Kuowo Kamegne.

Nel Girone Banca Mediolanum il Bello Immobiliare (nella foto) infligge il primo ko stagionale al F.lli Arveda, va in vantaggio con Bello Dastres servito da Frighi, Finotti con una doppietta la ribalta per il F.lli Arveda, ma la decide Cantelli con una tripletta: 2-2 con un bel diagonale prima dell’intervallo, poi gol in mischia e punizione sotto la traversa. Grill Park e Sidun non si fanno scappare l’occasione di balzare in testa alla classifica.