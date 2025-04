Calcio a 5 Il Città è rifiorito. Demolito lo Sporting Tau

Sporting tau

3

Città di massa

7

SPORTING TAU FUTSAL: Sevieri, Rubino Ka., Galligani, Rubino Kr., Peri, Romanese L., Romanese J., El Brakzi Y., El Brazki R., Barone, Guidotti, Lombardi. All. Acciaio.

CITTÀ DI MASSA: Salvatori, Torres, Russo, Laaribi, Verduci, Baldi, Zoppi, Del Freo, Dopico, Gomez, Marchi, Afferri. All. Fialdini/Fortini.

Arbitri: Alaimo di Pisa e Franco di Prato.

Crono: Gambino di Livorno.

Marcatori: Peri 2 (T), Rubino Kr. (T); Dopico 4 (M), Gomez 2 (M), Verduci (M).

PISA – Battendo il fanalino di coda del girone nel suo domicilio nella penultima giornata del campionato regionale di serie C1 il Città di Massa ha compiuto un passo avanti fondamentale verso la salvezza diretta. Manca ancora la matematica alla permanenza nella categoria ma a questo punto la squadra allenata da Elio Fialdini e Stefano Fortini dipende unicamente da sé stessa. Le basterà battere la Vigor Fucecchio domani sera nell’ultimo turno di campionato che disputerà al Palazzetto dello Sport di Massa per ottenere una salvezza che soltanto qualche mese fa sembrava insperata.

L’obiettivo sarà raggiunto in ogni caso se la Virtus Poggibonsi non andrà a vincere in casa del Futsal Lucchese, quarto in classifica. Contro lo Sporting Tau Futsal i bianconeri massesi hanno messo subito la partita in discesa sbloccandola dopo una manciata di minuti e salendo poi sul 3 a 0. Nella ripresa il vantaggio è arrivato sino al 5 a 0 con risultato mai in discussione. Ancora una volta spagnoli sugli scudi con la quaterna di Dopico e la doppietta di Gomez.

Classifica: 63 IBS Le Crete, 58 Cus Pisa, 56 San Giovanni, 42 Futsal Lucchese, 38 Vigor Fucecchio, 37 Alberino, 34 Remole e Atletico Fucecchio, 30 Città di Massa, 28 Virtus Poggibonsi, 27 Deportivo Chiesanuova, 26 Monsummano, 24 La 10 Livorno, 10 Sporting Tau Futsal.

Gianluca Bondielli