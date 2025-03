Calcio a 5 Il Futsal Massa vince a Cascina. Ora la sfida con la capolista Five To Five

Il Futsal Massa soffre ma porta a casa i tre punti (4-3) nella trasferta di Cascina contro lo Scintilla 1945 per la 16ª giornata del campionato regionale di serie C2 di calcio a 5. Alla palestra ’Pesenti’ gli apuani si sono portati in vantaggio con Giovannetti per poi essere subito ripresi ma alla fine hanno chiuso il tempo avanti 2-1 col gol di Pintore. Nella ripresa è mancata la giusta grinta e lo Scintilla ne ha approfittato per rimontare 3-2. Un time out chiamato da Aliboni è servito a rimettere sulla giusta strada i suoi ragazzi che l’hanno ribaltata definitivamente segnando la doppietta decisiva con Puglione. Per il cascina a segno Consani (2) e Nannipieri. Formazione: Bertipagani, Vannucci, Gazzoli, Vignali, Favazza, Giovannetti, Pintore, Barotti, Menchini, Mussi, Puglione, Fruzzetti. All. Aliboni. In classifica i massesi restano quarti con 32 punti a 6 lunghezze dalle capolista Five To Five e Polisportiva Quattrostrade. E stasera big match in casa proprio del Five To Five di San Giuliano.

Gian.Bond.