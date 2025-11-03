CALCIO A 5. Il Montebianco la spunta su Jesi

Il Montebianco Prato Calcio a 5 torna alla vittoria anche se con qualche sofferenza di troppo. Al Pala Kobilica i biancazzurri hanno la meglio sullo Jesi per 2-1 e si riscattano dopo il pareggio delusione di Ferrara del turno precedente, inanellando il terzo successo stagionale. La squadra di Pullerà è andata al riposo in vantaggio per 2-0, grazie alle reti di Barbero, ancora lui, al 2’ e Bezzini, al suo primo sigillo in biancazzurro, al 13’, ma nella ripresa gli ospiti hanno accorciato le distanze (Lupi al 6’) e poi hanno assediato la porta di Cerri, sempre attento però e decisivo nel finale di partita con alcuni interventi provvidenziali.

La formazione schierata dal Montebianco: Cerri, Giannattasio; Bezzini, Fei, Barbero, Acciai, Panchetti, Berti, Martini, Garcia, Fazzini, Bellocci. Nella classifica del girone B della serie A2, i biancazzurri dopo quattro giornate conservano il secondo posto in solitaria con 10 punti, a due lunghezze dal Russi capolista. Sabato il Montebianco andrà a far visita alla Futsal Ternana, retrocessa dalla serie superiore.

Massimiliano Martini