CALCIO A 5. Il Montebianco deve salutare la Coppa

Il Montebianco Prato Calcio a 5 esce subito dalla Coppa Italia di serie A2. Nella gara unica del primo turno, disputata in trasferta, i biancazzurri sono stati nettamente battuti (1-7) dal Real Fabrica di Roma e di conseguenza eliminati. Ancora una volta, la capolista del girone B, si è rivelata un’avversaria troppo forte. I momenti chiave della gara sono stati a fine primo tempo, quando i padroni di casa hanno trasformato un tiro libero per il 3–0, e a inizio ripresa, quando Martines su rigore ha segnato il 4–0 dopo il fallo e la conseguente espulsione di Menichella. L’unico gol dei pratesi, in questa occasione orfani di Nieto, è stato segnato da Del Greco. Questa la formazione impiegata: Menichella, Tempesti, Antonizzi, Fazzini, Panchetti, Angeloff, Berti, Gravina, Bellocci, Del Greco, Martini, Giannattasio. Ora di nuovo spazio al campionato che sabato prevede la trasferta di Rieti.

Massimiliano Martini