Calcio a 5. Il Torrita cerca il riscatto, ma occhio a Padova

Il Futsal Torrita oggi cerca il riscatto davanti al proprio pubblico. Dopo la sconfitta al turno di esordio nella sfida con Prato (4-1, di Genovesi il gol della bandiera per i gialloneri), al palazzetto dello sport di Torrita di Siena, alle 15,30, arriva l’Antenore Sport Padova, squadra che ha dimostrato il proprio valore vincendo in casa per 6-5 contro il Livorno 9 Boca nel girone C di Serie B. Per il Torrita sarà fondamentale ritrovare le buone prestazioni messe in campo nella Coppa della Divisione per iniziare a fare punti: rientrerà in campo Mattias Gningue ma peserà l’assenza di Ettore Cassioli, fermo per un infortunio. In attacco è arrivato un rinforzo in extremis, ovvero Samuel Liburdi, lo scorso anno a Mazara del Vallo in serie A2. Sempre nello stesso girone, cercherà di smuovere la classifica anche Le Crete, atteso alla prima trasferta della propria storia in serie B. Giocherà in Emilia-Romagna, a Castell’Arquato, ospite del Baraccaluga che ha vinto la prima di campionato in trasferta. Esordio invece non fortunato per Le Crete che sabato scorso hanno perso in casa (match giocato al PalaEstra di Siena) per 2-5 con la Mattagnenese, nonostante un ottimo Materozzi protagonista di una doppietta.

L.S.