Calcio a 5 Il Traverde Tac impatta con l’Elba. Pareggio in rimonta con le reti di Ros e Trenti

Al “PalaPanigaccio“ la squadra del Traverde Tac opposta all’Isola d’Elba al termine di una partita combattuta conquista il primo punto della stagione. Le biancoverdi di coach Triacca hanno impostato la gara con una difesa più aggressiva del solito ed un pressing dinamico che ha messo in difficoltà le isolane. Le occasioni sono arrivate numerose, ma complici gli sprechi delle lunigianesi, le ospiti sbloccano con la Carlini il risultato.

Il primo tempo si conclude con le padrone di casa riversate in avanti, ma un grave errore spalanca la strada al raddoppio elbano che porta la firma della Profumo. La ripresa ha visto le lunigianesi più aggressive nei contrasti, e grazie alle splendide parate di Acquaro la porta resta inviolata in modo che prima Ros, che anticipa di punta il portiere in uscita, e poi Trenti, che insacca sottomisura approfittando del ritardato piazzamento della difesa elbana su calcio d’angolo, riportino il punteggio in parità, sul risultato finale di 2-2.

Questa la formazione del Traverde Tac: Acquaro, Rossi, Angella, Romanut, Panetto, Anastasi Trenti, Franchi, Ros. La partita è stata arbitrata da Tedeschi di Carrara.