Calcio a 5 In A2 Elite annata magica per Abdesslam Benlambrabet. "I nostri obiettivi sono campionato e Coppa»

Il massese Abdesslam Benlambrabet, in arte Dinho, è ad un passo dal riconquistarsi sul campo col suo Petrarca Padova quella serie A che aveva perso lo scorso anno. La squadra veneta sta, infatti, conducendo il girone A del campionato di Serie A2 Elite con 8 punti di vantaggio sul Pordenone quando mancano ormai solo 5 giornate alla fine.

Come mai la scelta di restare a Padova?

"Dopo la retrocessione dello scorso anno c’era la voglia da parte di tutto l’ambiente di risalire immediatamente. E’ stata creata una squadra per vincere, composta da tutti giocatori di Serie A. Con queste premesse mi sono convinto a rimanere anche perché, dispiace dirlo, ma se voglio provare a fare calcio a 5 ad alto livello c’è da uscire dalla Toscana".

Si può dire che ormai vedete il traguardo?

"Le ultime due vittorie di misura ottenute contro Pistoia e Fenice Venezia Mestre ci hanno fatto fare un altro passo avanti importante. Aspettiamo la matematica, però, prima di festeggiare la vittoria del campionato".

Il campionato non è comunque il vostro unico obiettivo. Vero?

"Sì, siamo approdati alla final four della Coppa Italia di Serie A2 Elite e vorremmo vincerla. L’appuntamento è al PalaErcole di Policoro nel weekend del 23 e 24 marzo e sarà visibile in diretta televisiva su Sky Sport. Le altre semifinaliste sono Roma C5, Città di Mestre ed Itria Football Club".

A livello personale come sta andando la stagione?

"Sono contento perché sto giocando con continuità nel mio ruolo che è quello di laterali. Non ho segnato molti gol, soltanto tre di cui l’ultimo qualche settimana fa con il Pistoia, ma sto dando ugualmente il mio contributo alla squadra".

Il prossimo anno dove ti vedi?

"E’ ancora presto per rispondere a questa domanda. Intanto sono felice di questa esperienza e me la voglio godere sino in fondo. Ho voglia di fare ancora cose importanti in questo sport".

Gianluca Bondielli