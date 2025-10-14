Calcio a 5 In C1 si complica il cammino per il Città. Pesante sconfitta contro la Vigor Fucecchio

Città di Massa

1

Vigor Fucecchio

6

CITTA’ DI MASSA: Salvatori, Dodaro, Tenerani, Barotti, Verduci, Lucchetti, Gentile, Borghini, Borzoni, Colesnicov. All. Tenerani/Mochi.

VIGOR FUCECCHIO: Campinotti, Bertocci, Moscatelli, Magini, D’Alcamo, Cripezzi, Qevani, Masha, Fejzaj, Sejdini, Zito, Montalbano. All. Perretta.

Arbitri: Parretti di Prato e Cipriani di Firenze.

Marcatori: Borzoni (C), D’Alcamo (F), Magini (F), Fejzaj (F), Qevani (F), Mantalbano (F), Zito (F).

MASSA – Inizia a complicarsi la situazione del Città di Massa, alla sua terza sconfitta di fila in altrettante giornate disputate nel campionato regionale di futsal di serie C1. I bianconeri apuani, ancora in formazione rimaneggiata, hanno ceduto nettamente in casa alla Vigor Fucecchio. Venerdì prossimo per i ragazzi allenati dalla coppia formata da Nicola Tenerani e Jonathan Mochi ci sarà un altro impegno ad alto tasso di difficoltà in trasferta contro il Cus Pisa.

Classifica: 9 Five To Five; 7 Timec e San Giovanni; 6 Vigor Fucecchio, Cus Pisa, Virtus Poggibonsi e Midland Global Sport; 4 Futsal Giovannese ed Atletico 2001; 3 Futsal Lucchese e Remole; 0 La Sorba Casciano, Città di Massa e Monsummano.

Gian.Bond.i