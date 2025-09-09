Calcio a 5 In C1 esordio in casa col San Giovanni. Confermati Verduci, Salvatori e Ottaviano. Città di Massa, ringiovanita la rosa. L’obiettivo è il traguardo salvezza

Il Città di Massa inizierà il suo prossimo campionato regionale di Serie C1 venerdì 26 settembre in casa contro il San Giovanni C5. E’ uscito finalmente il calendario della stagione che vedrà i bianconeri della nuova coppia di allenatori formata da Jonathan Mochi e Nicola Tenerani impegnati in un girone unico a 14 squadre che comprende anche Atletico 2001, Vigor Fucecchio, Cus Pisa, Midland Global Sport, La Sorba Casciano, Monsummano C5, Futsal Lucchese, Five To Five, Virtus Calcio Poggibonsi, Remole C5 e Timec C5. Il girone d’andata terminerà il 12 dicembre ed il ritorno inizierà il 9 gennaio con chiusura della regular season il 3 aprile.

L’obiettivo della compagine massese, che ha ringiovanito i propri ranghi, rimane quello della permanenza nella categoria. In rosa sono rimasti alcuni punti fermi come il centrale/laterale Matteo Verduci ed il portiere Tommaso Salvatori ma oltre ai confermati, tra cui spicca anche il laterale Nicolò Ottaviano, figurano diversi nuovi innesti. Sono alla loro prima esperienza il laterale offensivo classe 2002 Gabriele Borzoni, che si distingue per velocità e senso del gol, ed il centrale difensivo Andrea Barotti, elemento di grande temperamento e determinazione. Si sono aggiunti anche il centrale/laterale Andrea Borghini che si renderà utile nelle rotazioni con la sua intelligenza tattica ed il giovane classe 2005 Matteo Lucchetti impiegato come laterale.

La compagine bianconera ha completato la sua terza settimana di preparazione ed ha iniziato a mettere nelle gambe anche qualche amichevole che è fondamentale per far rompere il ghiaccio ai tanti innesti giovani e per far assimilare le nozioni provate in settimana. Si avvicina, infatti, il primo impegno ufficiale della stagione che avverrà in Coppa venerdì 19 settembre in casa del Cus Pisa.

Gianluca Bondielli