Calcio a 5 In Serie C1. Il Città di Massa resta fermo al palo e saluta la Coppa

Città di Massa

3

monsummano

5

CITTA’ DI MASSA: Salvatori, Dodaro, Barotti, Vita, Verduci, Jony, Grossi, Gentile, Borghini, Borzoni, Colesnicov. All. Tenerani e Mochi.

MONSUMMANO: Spanò, Paola, Dal Poggetto, Trucchi, Caviglia, Marino Merlino, Luciano, Pezone, Panigada, Petroni, Muroni, Peri Pacheco. All. De Biasi.

Arbitri: Alaimo di Pisa e Gambino di Livorno.

Marcatori: Borzoni 2 (C), Barotti (C), Luciano 3 (M), Petroni (M), Peri Pacheco (M).

MASSA – Il Città di Massa saluta la Coppa Toscana di C1. Dopo la sconfitta col Cus Pisa nel match inaugurale del gironcino a tre è arrivata anche la seconda battuta d’arresto lunedì sera, stavolta in casa, contro il Monsummano. Diciamo che si tratta alla fine di un’eliminazione abbastanza indolore perché la priorità della formazione dei tecnici Nicola Tenerani e Jonathan Mochi rimane al momento quella di mettersi quanto prima in carreggiata in campionato dove è ancora ferma al palo dopo tre giornate.

Una vittoria sarebbe servita, semmai, per portare un po’ di fiducia in un gruppo che sinora ha conosciuto soltanto insuccessi. Il Monsummano, fra l’altro, è anche lui con zero punti in classifica e sarà sicuramente una rivale diretta per la permanenza nella categoria. Stasera i bianconeri torneranno in campo a Pisa contro il Cus nella quarta giornata di campionato.

Nella foto, Gabriele Borzoni autore di una doppietta