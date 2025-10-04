Calcio a 5 In Serie C1. Debutto da cancellare per il Città di Massa contro il San Giovanni

Città di Massa

1

San Giovanni

2

CITTA’ DI MASSA: Salvatori, Dodaro, Russo, Barotti, Verduci, Lucchetti, Gentile, Borghini, Tognini, Borzoni, Colesnicov. All. Tenerani/Mochi.

SAN GIOVANNI: Paludo, Brogi, Bamundo, Edu Beraldi, Napolitano, Marzielli, Gui Fernandes, Righeschi, Takehara. All. Mainò.

Arbitri: Teora di Empoli e Capaldo di Pistoia.

Crono: Tedeschi di Carrara.

Marcatori: Edu Beraldi (S), Napolitano (S),

Borzoni (C).

MASSA – Il Città di Massa non ha iniziato col piede giusto nel campionato di C1 di futsal. I bianconeri della coppia di allenatori Mochi e Tenerani sono usciti sconfitti nella 1ª giornata che li ha visti ospitare, al Palazzetto dello Sport, il San Giovani Valdarno. Gli ospiti, pur essendosi presentati a Massa in condizioni estremamente rimaneggiate a causa di infortuni e squalifiche, sono riusciti ad imporsi di stretta misura in un match caratterizzato da un grande equilibrio e dalla bravura dei due portieri. Ai locali non è bastata la rete messa a segno dal laterale Gabriele Borzoni (nella foto).

Giornata da dimenticare per il Città di Massa anche a livello di settore giovanile con la formazione Under 19 sconfitta pure lei in casa dal San Giovanni C5 per 4 a 7 mentre ancora peggio è andata alla squadra Under 17 severamente battuta dal Livorno 9 Boca per 17 a 1.