Calcio a 5 In Serie C2 centrato l’obiettivo playoff. Futsal, prova di forza. Puglione dà spettacolo

Toringhese

5

Futsal Massa

8

TORINGHESE: Meoni, Panella, Elazizi, Debdoubi, Trotta, Miragoli, Pisani, Parenti, Marchi. All. Argentieri.

FUTSAL MASSA: Fubiani, Bertipagani, Vignali, Gazzoli, Gab. Mussi, Puglione, Francini, Carrozzo, Gio. Mussi, Sarno, Mat. Fruzzetti, Man. Fruzzetti. All. Aliboni.

Arbitro: Costa di Viareggio.

Marcatori: Puglione 3 (FM), Francini 2 (FM), Gazzoli 2 (FM), Carrozzo (FM), Pisani 2 (T), Debdoubi 2 (T), Panella (T).

LUCCA – Missione compiuta per il Futsal Massa che per il secondo anno consecutivo centra l’obiettivo playoff. Battendo la Toringhese i ragazzi del coach Giacomo Aliboni hanno chiuso la regular season come migliore sesta dei tre gironi di Serie C2 e il 3 maggio affronteranno in gara secca in trasferta la miglior terza. Il percorso in campionato dei massesi si è concluso con 53 punti all’attivo nelle 28 gare disputate. Il Futsal Massa è al momento la squadra che ha segnato più gol di tutti, addirittura 185, ma c’è ancora un’ultima giornata da disputare a cui gli apuani non prenderanno parte perché di riposo.

Il match contro la Toringhese è stato in bilico per un tempo prima che gli ospiti facessero venir fuori la propria superiorità. I lucchesi sono partiti forte portandosi sul 2 a 0. Il Futsal Massa ha reagito pervenendo al pareggio ma si è fatto di nuovo superare. Le cose sono state rimesse a posto prima dell’intervallo col sorpasso sul 4-3 ma proprio a tempo scaduto la Toringhese ha acciuffato il pari.

Nella ripresa il team del presidente Giovanni Mosti è partito con tutto un altro piglio segnando a raffica e portandosi sull’8 a 4. I locali non hanno saputo reggere il ritmo e nel finale sono riusciti soltanto ad accorciare leggermente le distanze. Mattatore del match Thomas Puglione con una tripletta fra cui un pregevole gol con “scavino“.

Gianluca Bondielli