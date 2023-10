Calcio a 5 In Serie C2 Massa si vendica in casa del Massarosa Giovannetti mette a segno una doppietta

Massarosa

1

Fusal Massa

6

MASSAROSA C5: Marioni, Bonuccelli, E. Roggio, Tognarelli, Radice, Pellegrini, Paolicchi, Benedetti, Tonelli, Polloni, Menichini, M. Roggio. All. Fortini.

FUTSAL MASSA: Raffo, Vignali, Gazzoli, Mosti N., Giovannetti, Francini, Carrozzo, Rava, Puglione, Marchi, Bendinelli, Sarno. All. Aliboni.

Marcatori: M. Roggio (M); Giovannetti 2 (F), Bendinelli (F), Marchi (F), Puglione (F), Sarno (F).

LIDO DI CAMAIORE – Il Futsal Massa ha vendicato la sconfitta rimediata in Coppa contro il Massarosa battendolo nel suo domicilio, al Pardini Sporting Center, con un risultato rotondo. I ragazzi allenati da Giacomo Aliboni avevano preparato al meglio questo incontro nel quale sono riusciti a tirar fuori quella cattiveria sotto rete che era a volte mancata in questo avvio di stagione del campionato di Serie C2. Con questo successo il Futsal Massa ha scavalcato in classifica il Massarosa salendo al 5° posto. Venerdì prossimo, nell’8ª giornata, gli apuani ospiteranno alle Colline Massesi il Montalbano Cecina.

Classifica: Lucchese 19; Viareggio 18; Md United 16; San Frediano 15; Cus Pisa e Massa 13; Massarosa 12; Quattrostrade 9; Montalbano Cecina 8; Scintilla, Toringhese, Atletico Viareggio e Giovani Granata 4; Secur Job 2; Elba 97 0.