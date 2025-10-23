Calcio a 5 In Serie C1 primo punto per il Città. Ottimo pareggio in casa della corazzata Cus Pisa

Cus Pisa

2

Città di Massa

2

CUS PISA: Palagi, Barbensi, Bruna, Dumitrescu, Disegni, Camero G., Sireno, Mustata, Camero F., Bartoli, Raddi, Nahid. All. Agosti.

CITTA’ DI MASSA: Salvatori, Dodaro, Russo, Barotti, Verduci, Lucchetti, Hernandez, Grossi, Bedini, Iori, Colesnicov. All. Tenerani/Mochi.

Arbitri: Bastogi e Gambino di Livorno.

Marcatori: Dumitrescu (P), Sireno (P), Hernandez (M), Lucchetti (M).

PISA – Ha tolto finalmente il freno a mano il Città di Massa che è riuscito ad ottenere il suo primo punto nel campionato regionale di Serie C1. I bianconeri apuani sono riusciti ad impattare il difficile match col Cus Pisa abbandonando l’ultima posizione in classifica. Venerdì la formazione allenata da Mochi e Tenerani sarà di scena al Palazzetto dello Sport di Massa contro il Midland Global Sport nel match valido per la quinta giornata. Classifica: 12 Five To Five; 10 Timec e San Giovanni; 9 Virtus Poggibonsi; 7 Cus Pisa e Futsal Sangiovannese; 6 Vigor Fucecchio e Midland Global Sport; 4 Atletico 2001; 3 Futsal Lucchese, Remole e La Sorba Casciano; 1 Città di Massa; 0 Monsummano.

Gian.Bond.