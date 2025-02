Calcio a 5, In serie c2. Futsal, pareggio in rimonta col Quattrostrade. Show di Thomas Puglione autore di una tripletta

Futsal Massa

4

Quattrostrade

4

FUTSAL MASSA: Bertipagani, Ristori, Vignali, Gazzoli, Puglione, Ammannati, Barotti, PIntore, Menchini, Mussi Ga., Giovannetti. All. Aliboni.

POL. QUATTROSTRADE FUTSAL: Marinai, Marzouk, Ferretti, Del Ry, Boldrini, Lebbaraa, Crispo, Crecchi, Cavallini, Narducci, Balducci, Bertelli. All. Butta/Nudi.

Arbitro: Maglio di Pistoia.

Marcatori: Puglione 3 (M), Mussi (M); Lebbaraa 3 (Q), Crispo (Q).

MASSA – Il Futsal Massa ha diviso la posta in palio con la capolista nella 15ª giornata del campionato regionale di Serie C2. E’ un pari che lascia adito a una punta di rammarico alla formazioni di Giacomo Aliboni che era partita benissimo trovando il gol già al 3’ con Puglione. Qualcosa, poi, si è inceppato perché la Polisportiva Quattrostrade ha preso il sopravvento segnando 4 gol prima del riposo. Dopo l’intervallo i massesi sono rientrati in campo con tutto un altro piglio. Al 1’ e al 5’ Puglione ha messo a segno altre due reti che hanno rimesso il risultato in discussione. All’11 è stato Mussi a siglare il pareggio. Nel finale il Futsal Massa ha sprecato occasioni che potevano dargli un importante successo facendogli ridurre il gap dalla vetta.

Classifica: 35 Five to Five e Polisportiva Quattrostrade; 32 Polisportiva Slac; 29 Futsal Massa e Family Service; 24 Toringhese; 23 Futsal Viareggio; 20 Scintilla 1945; 10 Virtus Maremma e Deportivo C5; 7 Elba 97; 2 Hellas Livorno.

Gian. Bond.