Calcio a 5 In Serie A2 Elite stagione da incorniciare per il forte atleta massese. “Dinho” fa volare la Maccan Prata: "Sono pronto a nuove esperienze»

Abdesslam Benlambrabet, il popolare “Dinho“, ha chiuso un’altra stagione di alto livello nel calcio a 5 nazionale. Il laterale mancino ha trascinato la matricola Maccan Prata C5, squadra dei sobborghi di Pordenone, nel campionato di Serie A2 Elite.

Come è stata l’esperienza a Pordenone?"Direi ottima. In quanto neopromossa la squadra è partita con l’obiettivo della salvezza e si è ritrovata a giocare i playoff. Non possiamo davvero lamentarci. Siamo usciti al primo turno ma davanti ci siamo trovati il CDM Genova che poi ha vinto gli spareggi promozione".

A livello personale com’è andata?"Sono molto soddisfatto perché ero uno dei giocatori più esperti in rosa e quindi ci si aspettava un certo contributo da me che credo di aver dato. Ho messo a segno 13 gol e fornito una decina di assist".

Cos’ha in serbo adesso il futuro?"La mia esperienza a Pordenone è conclusa e sono pronto per nuove sfide. Il mio obiettivo è quello di riuscire a tornare in serie A o di continuare a giocare in serie A2 Elite e sono consapevole che se voglio rimanere a giocare a certi livelli devo essere pronto anche a lunghi spostamenti. Ho già ricevuto qualche proposta ma la A2 è finita domenica e la serie A non ancora. Ci sarà da aspettare per avere un quadro della situazione".

Questa stagione è stata speciale anche per un’altra ragione…"Sì, a dicembre ho avuto la mia prima chiamata con la nazionale maggiore marocchina di futsal. Sono stato convocato per uno stage al centro sportivo Mohammed VI di Rabat, il più grande del Marocco che ospita anche la nazionale di calcio ed altri sport, ed è stata un’esperienza indimenticabile. Avendo la doppia cittadinanza in precedenza avevo risposto anche ad una chiamata della nazionale italiana Under 21. Finché non verrò convocato per una gara ufficiale da Italia o Marocco potrò scegliere con chi giocare".

Gianluca Bondielli