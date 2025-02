Calcio a 5, l’ Atlante va in trasferta a Russi. É scontro con la seconda in classifica

Partita ostica e affascinante. La terza in casa della seconda forza del torneo di A2 di calcio a 5. L’Atlante Grosseto, terza in classifica con 24 punti, oggi alle 17.30 scende in campo al PalaValli di Russi per sfida il Futsal Russi, seconda forza del torneo, che ha tre punti in più proprio dei biancorossi. Quella che si prospetta oggi è una partita d’alta classifica tra due squadre giovani, con elementi di talento che spiccano ma che nel complesso giocano un ottimo futsal di squadra. Una delle trasferte più complicate della stagione considerando anche il calore del pubblico numeroso che sosterrà i russiani. Atlante che ormai conosce bene la delicatezza con cui vanno affrontate questo tipo di gare e che venderà carissima la pelle. La sfida vale tanto, sia per un miglior posizionamento in classifica, sia per mettere pressione alla capolista Real Fabrica di Roma che di punti ne ha 34 e vola verso il salto di categoria. Si affrontano due delle migliori formazioni del torneo, con l’Atlante Grosseto che arriva a questo scontro con una striscia di risultati utili da inizio 2025 che ha fatto scalare i gradini della classifica alla formazione di Torre e Olanda.