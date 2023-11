Calcio a 5. La Mattagnanese aspetta il Bagnolo

Nel campionato nazionale di calcio a 5 serie B la Mattagnanese torna in campo oggi pomeriggio contro il Bagnolo. Si gioca alle 15,30 al palazzetto Gaddo Cipriani di Borgo San Lorenzo, con ingresso libero al pubblico e la società borghigiana spera molto nel sostegno dei propri tifosi. Nella partita giocata mercoledì la Mattagnanese aveva battuto 4-2 l’Arpi Nova, facendo suo il derby toscano al termine di una bella prestazione.

"Era molto importante conquistare i tre punti – afferma il presidente della Mattagnanese, Tommaso Quartani – che sono stati ottenuti dopo una gara molto tattica e nervosa, ma vinta con merito. Le due squadre erano in campo con diverse assenze. Per noi è stato anche un pronto riscatto poichè venivamo dalla pesante sconfitta subita a casa della Sangiovannese dove eravamo stati in balia dell’avversario. Abbiamo fatto un’attenta analisi delle ultime partite e vogliamo ripartire con forza in virtù di un gruppo valido che ben miscela esperienza e gioventù".