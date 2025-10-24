Calcio a 5. La Timec si aggiudica il derby contro l’Atletico 2001. In C2 prima vittoria per l’Academy del Montebianco

Il derby pratese è della Timec Prato. Nella quarta giornata del campionato di serie C1 di calcio a cinque, la squadra allenata da Bini Conti ha avuto la meglio per 6-3 di quella guidata da Vitale, tornando dunque al successo che le fa rafforzare la seconda posizione in classifica, a due lunghezze dalla capolista Five To Five. Le reti del successo sono state messe a segno da Bentivoglio, Troja, Guasti, Serio, Senhaji e una autorete; per i ‘cugini’ hanno risposto solo Bibaj e Masti (doppietta per lui). L’Atletico 2001 resta fermo a quota 4 punti e nel prossimo turno se la dovrà vedere in casa con il Vigor Fucecchio, mentre la Timec sarà impegnata nello scontro al vertice con il Five To Five in trasferta.

Scendendo in serie C2, nella seconda giornata del girone B si è registrata la prima vittoria per l’Academy del Montebianco Prato Calcio a 5, che all’esordio casalingo ha superato 6-2 l’Athletic Club Spazzavento riscattando così il ko della prima giornata contro la Larcianese. Le reti sono state realizzate da Lorenzo Benassai, autore di una tripletta, Manuel Acciai, Federico Fei e Andres Ruiz. Le altre pratesi: Fiordaliso-Atletico Fucecchio 4-4 (gol di Bloisi, Gomez, Barca e Sarti), M.D. United-San Giusto 6-3 (Di Mauro, Matteucci, Mauro). Nel prossimo turno spicca il derby Fiordaliso-San Giusto, oltre ad Atletico Fucecchio-Montebianco.

Massimiliano Martini