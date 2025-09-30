Calcio a 5. La Vigor Fucecchio porta a casa tre punti con la Lucchese

Prosegue l’ottimo inizio di stagione della Vigor Fucecchio, che dopo il doppio successo in Coppa Toscana, esordisce con i tre punti anche nel campionato di Serie C1 regionale. Due volte sotto sul campo del Futsal Lucchese, una delle compagini più attrezzate del lotto, a causa delle reti degli ex Izhouar e Rovella gli uomini di coach Silvio Perretta riescono per due volte a riprendere la gara con i centri di Qevani e Sejdini, che alla fine firma anche la doppietta personale e il definitivo 3-2 fucecchiese.

Questa la formazione vigoriana scesa in campo: Bertocci, Campinotti, Cripezzi, D’Alcamo, Magini L., Minneci, Moscatelli, Fejzaj, Qevani, Sejdini, Montalbano, Zito. Seconda sconfitta e addio alla Coppa Toscana di Serie C2, invece, per il Cortenuova. Sul campo del Futsal Pontedera, infatti, la squadra allenata da Josha Rizzatti cede 5-1, dopo aver perso anche la gara d’esordio contro l’Atletico Fucecchio. La rete della bandiera rossoblù porta la firma di Nesti, mentre questo è lo schieramento con cui gli empolesi sono scesi in campo: Murdocca, Ruffo, Marconi, Barbetti, Nuvoloni, Matteini, Luchetti, Viti, Ulivelli, Zanieri, Nesti. Adesso, quindi, testa al campionato per il Cortenuova che esordirà venerdì 10 ottobre sul campo dei pratesi del San Giusto.

