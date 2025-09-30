Calcio a 5. La Vigor Fucecchio porta a casa tre punti con la Lucchese

Acquista il giornale
di SIMONE CIONI
30 settembre 2025
Il gruppo della Vigor Fucecchio

Il gruppo della Vigor Fucecchio

Prosegue l’ottimo inizio di stagione della Vigor Fucecchio, che dopo il doppio successo in Coppa Toscana, esordisce con i tre punti anche nel campionato di Serie C1 regionale. Due volte sotto sul campo del Futsal Lucchese, una delle compagini più attrezzate del lotto, a causa delle reti degli ex Izhouar e Rovella gli uomini di coach Silvio Perretta riescono per due volte a riprendere la gara con i centri di Qevani e Sejdini, che alla fine firma anche la doppietta personale e il definitivo 3-2 fucecchiese.

Questa la formazione vigoriana scesa in campo: Bertocci, Campinotti, Cripezzi, D’Alcamo, Magini L., Minneci, Moscatelli, Fejzaj, Qevani, Sejdini, Montalbano, Zito. Seconda sconfitta e addio alla Coppa Toscana di Serie C2, invece, per il Cortenuova. Sul campo del Futsal Pontedera, infatti, la squadra allenata da Josha Rizzatti cede 5-1, dopo aver perso anche la gara d’esordio contro l’Atletico Fucecchio. La rete della bandiera rossoblù porta la firma di Nesti, mentre questo è lo schieramento con cui gli empolesi sono scesi in campo: Murdocca, Ruffo, Marconi, Barbetti, Nuvoloni, Matteini, Luchetti, Viti, Ulivelli, Zanieri, Nesti. Adesso, quindi, testa al campionato per il Cortenuova che esordirà venerdì 10 ottobre sul campo dei pratesi del San Giusto.

