Calcio a 5. L’Asd Ibs Le Crete giocherà le sue partite al PalaEstra. Il presidente Polvani: "E’ l’ideale per il nostro progetto»

La Asd Ibs Le Crete calcio a 5 approda a Siena: in seguito alla storica promozione in B, a partire da questa stagione, le partite casalinghe della prima squadra si giocheranno infatti al PalaEstra. Una scelta strategica e fortemente voluta, che segna l’inizio di un nuovo e ambizioso capitolo per il nostro club. Il trasferimento delle attività in ambito nazionale su Siena da Rapolano, rappresenta più di una decisione logistica: è il cuore di un progetto di crescita concreto e strutturato, che punta a radicarsi nel territorio e a costruire, insieme alla comunità locale, un percorso sportivo e umano di lungo respiro. A testimoniare questo passo, la sede della società sarà trasferita presso i locali del BBT di Siena, un luogo conosciuto nel territorio e che rappresenterà un punto di riferimento per il club e per tutti coloro che vorranno avvicinarsi a questo sport. La nuovissima maglia ufficiale della squadra che disputerà i campionati nazionali di serie B e Under 19, sarà invece caratterizzata da un elemento unico: lo skyline di Siena. Nell’ambito delle iniziative volte allo sviluppo e al potenziamento del settore giovanile, di pari passo continuerà su Rapolano il Progetto Giovani Five Eleven in sinergia con FCD Rapolano e Virtus Asciano. "Siena è una piazza dal grande valore storico e culturale e crediamo che possa essere la casa ideale per un progetto come il nostro, che guarda al futuro con entusiasmo e ambizione – queste le dichiarazioni del presidente Andrea Polvani - . Sono tante le persone che voglio ringraziare, a partire dall’assessore allo sport Lorenzo Lorè che ha creduto fin da subito a questo progetto, tutto il nostro direttivo, Mens Sana Basketball, Emma Villas Volley e Polisportiva Mens Sana per averci accolti al PalaEstra con grande disponibilità. Nei prossimi mesi avvieremo iniziative sul territorio, incontri con i giovani e collaborazioni con scuole e associazioni locali. Vogliamo diventare parte integrante di questa città".