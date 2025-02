Calcio a 5, l’Atlante Grosseto torna in campo. C’è da sistemare la pratica Bulldog Lucrezia

L’Atlante Grosseto torna in campo per continuare ad emozionare e per alimentare il sogno di giocare i playoff di serie A2 di calcio a 5. La formazione dei coach Torre e Olanda oggi alle 15.30 ospita al PalaBombonera il Bulldog Lucrezia per la quattordicesima giornata di campionato. La sfida tra i grossetani ed i Bulldog Lucrezia è molto più di una semplice partita, vale molto più di tre punti, infatti è l’occasione per dare sempre più certezze al gruppo biancorosso, per cementare la posizione in classifica e per cercare di rendere possibile un risultato importantissimo frutto di sacrifici e sforzi che vengono compiuti giornalmente da squadra, staff e società. Si tratta di uno scontro diretto nei piani alti della classifica che potrebbe ricambiare le carte in tavola per la zona playoff. Grossetani quarti con 21 punti in classifica ed ospiti che hanno un punto in più. Sfida che vale il terzo posto, ma potenzialmente interessa anche la seconda posizione. Dall’altro lato, i ragazzi di mister Elia Renzoni, sono pronti a dare continuità di risultati per rimanere nelle parti nobili di classifica. Ad entrambe le squadre servirà mettere in campo tanta determinazione.