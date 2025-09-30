Calcio a 5. L’Atlante cede: il Lecco è fortissimo

Uno splendido Lecco si impone sul campo dell’Atlante per 4-0. Grossetani strapazzati nella prima giornata del campionato di A2 Elite di calcio a 5.

Prestazione matura da parte degli ospiti, capaci di pungere in attacco e chiudersi bene in difesa. Il Lecco è stato più cinico portandosi in vantaggio al 3’, grazie alla deviazione di un avversario a due passi dalla porta sul corner battuto dalla sinistra da Alciati. Passano 2’ e una splendida azione corale porta alla conclusione Rocha, con respinta di Yaghoubian, portiere avversario. All’8’ corner dalla destra di Djelveh e tocco vincente sottoporta di Arengi che vale il 2-0 ospite. L’Atlante prova a reagire, ma il Lecco è concentrato e rischia poco o niente. La ripresa si accende al 2’, quando Alciati recupera palla nella sua metà campo, scambia con un compagno e va al tiro, trovando la deviazione di braccio, in scivolata, di un avversario. Rigore di Anderson Zoi e gol del 3-0 ospite. L’Atlante prova il portiere di movimento, ma viene punito da Tortorella, a segno dalla distanza a porta vuota. Nel finale Pulcini si erge a muro, l’ex Yamoul centra la traversa e la gara va in archivio sul 4-0.