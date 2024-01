Calcio a 5. L’Atlante Grosseto battuta 6-2 dalla Dozzese

Ivo Jukic è il nuovo allenatore della prima squadra dell’Atlante Grosseto. "Abbiamo scelto un personaggio importante nel mondo del futasl come Ivo Jukic – dice Iacopo Tonelli – oltre alla sua notorietà e bravura, per cercare di aprire a Grosseto un nuovo ciclo, anche se per la prossima ed importante sfida di sabato prossimo contro il Russi, avrà poco tempo per lavorare e per conoscere i suoi nuovi giocatori". Intanto sabato pomeriggio la prima squadra, guidata dal preparatore atletico Stagnaro ha perso 6-2 sul campo bolognese della Dozzese. DOZZESE: Sangiogi, Lefons, Fanile, Drago, Badahi, Conti, Arellano, Dos Santos, De Lollis, Manueli, Golinelli, Kasimi. All. Vanni. ATLANTE GROSSETO: Brunelli, Baluardi, Zanella, Gianneschi, Falaschi, Mateo, Liburdi, Chisci, Tamberi, Lessi, El Johari, Imperato. All. Marroccella. Reti: 3’ e 5’ Dos Santos, 12’ e 12’ st Arellano, 13’ Zanella, 10’ st Badahi, 17’ st El Johari, 18’ st Drago.