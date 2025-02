Calcio a 5. Le due fucecchiesi in campo stasera. Limite ospite a Sesto

Due gare impegnative attendono stasera le due compagini di Fucecchio, appaiate a quota 28 punti ai margini della zona play-off della Serie C1 regionale. L’Atletico ospiterà alle 22.15 Le Crete: all’andata in terra senese finì 2-2, ma in questo momento i biancorossi stanno attraversando un periodo difficile con tante assenze e quattro sconfitte consecutive. I ‘cugini’ della Vigor saranno invece di scena alle 21.45 a Pontassieve contro il Remole, vittorioso 3-1 all’andata e neopromossa, che precede di due lunghezze la squadra di Giovanneschi.

Scendendo in C2, invece, nel girone C un Limite e Capraia in crescita andrà a far visita sempre stasera alle 21.30 alla Sestoese di Sesto Fiorentino. Una sfida certo non facile, ma alla portata dei ragazzi di coach Gargelli che vincendo hanno la possibilità di portarsi a meno uno dai rivali odierni. Proprio all’andata, tra l’altro, i giallorossi centrarono la loro prima vittoria stagionale imponendosi con un perentorio 7-3.