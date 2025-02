Calcio a 5. Limite trova il successo. Virtus, vittoria sudata

Due vittorie e una sconfitta è il bilancio dell’ultimo turno di calcio a 5 per le tre formazioni del circondario. L’unica ad uscire a mani vuote dal campo è stato l’Atletico Fucecchio nel torneo di Serie C1, piegato 7-2 in casa del Città di Massa. Partita subito in salita per i biancorossi fucecchiesi che vanno sotto 3-0 e chiudono la prima frazione in svantaggio 4-1. Nella ripresa il Città di Massa allunga fino al 7-1, prima che Brancati firmi la personale doppietta e fissi il punteggio sul 7-2 finale. I ‘colchoneros’ restano così a 28 punti e si vedono agganciare al sesto posto dai ‘cugini’ della Vigor Fucecchio, vittoriosi di misura davanti al proprio pubblico. A Fucecchio infatti il team di Giovanneschi regola 4-3 la Virtus Poggibonsi nonostante le molteplici assenze. Le reti fucecchiesi portano la firma di bomber Qevani, Pucci, Moscatelli e Pellegrini Le due compagini conservano soltanto due lunghezze di ritardo dalla zona play-off. L’altro successo è opera invece del Limite e Capraia, che nel girone C di Serie C2 supera 4-3 al Cecchi di Limite sull’Arno il più quotato Quartotempo Firenze e conferma la crescita dell’ultimo periodo. Decisiva la doppietta di Calugi e le reti di Zanieri e Barghini. Tre punti che permettono ai giallorossi di salire a quota 12, scavalcando al quartultimo posto il Play League Mgs ed avvicinando Futsal Mattagna e Sestoese (distanti rispettivamente due e quattro punti).