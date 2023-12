Calcio a 5. L’OR vuole il tris per spiccare il volo. In B l’atteso derby tra Bagnolo e Real

Il tris per spiccare il volo. L’OR Reggio Emilia (13) ospita alle 17 il Prato (3) nella nona di Serie A2 e cerca il terzo successo di fila, dopo quelli ottenuti con Buldog Lucrezia e History Roma 3Z, per provare a dare l’assalto alle posizioni nobili della graduatoria: la vetta dista 6 punti ma i granata hanno una gara in meno rispetto alla Ternana. Prato occupa l’ultima posizione e non sembra in grado di poter fermare Edinho e compagni, decisamente in crescita di condizione dopo il naturale ambientamento alla categoria.

In Serie B scocca l’ora del derby. Alle 16 il Bagnolo (12) riceve la Real Casalgrandese (8) in una gara dal pronostico incerto: i locali, quinti in classifica, arrivano dalla sconfitta di misura sul campo della capolista Pontedera e vogliono mantenersi in zona playoff. Gli ospiti, guidati dall’ex Checa, hanno perso in casa con la Sangiovannese e hanno bisogno di un risultato di prestigio per provare ad allontanare i bassifondi della graduatoria, visto che il nono posto attuale li vede coinvolti nella lotta per evitare la retrocessione in C1.

In B femminile gara da non ritorno per il Bagnolo (0), che domani alle 16 ospita il Futsal Hurricane (1): dopo 7 stop in altrettante gare, le giallonere devono invertire la rotta, per non compromettere la corsa salvezza al cospetto di una diretta rivale.

d.r.