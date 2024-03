Calcio a 5 Msp. Il Real Pccn batte i Caballeri. E festeggia anche il Monte

Prova ad accorciare le distanze dal vertice il Real Pccn, seconda forza del campionato di serie B di calcio a 7 promosso dall’Msp. Il successo per 5-0 sui Caballeri consente di ridurre a tre lunghezze il distacco dalla capolista Real Pavo. La prima della classe però ha una partita in meno, cioè quella che deve ancora disputare dell’ultima giornata contro l’Excelsior. Il match non sarà banale per la capolista visto che va ad affrontare la sesta forza del torneo, in piena lotta per la quinta piazza assieme allo Sbancatore.

Fuori dai giochi per il primato invece Monte-Real e Real Colizzati che fino all’ultima giornata si sfideranno per il gradino più basso del podio. Il Monte nell’ultima giornata ha vinto 7-1 sull’All Beck’s e si è portato a +1 proprio sui Colizzati che però devono ancora giocare la loro sfida contro il Tio Laser.

Passando alle altre partite, vince nettamente il Real Vallata 7-3 sul Novachiesa, mentre la Fornacese cade 4-0 al cospetto dell’Area 22. Il quadro della diciottesima giornata della cadetteria targata Msp si chiude con le sfide fra i Ragazzi del Vivaio e Soccer Life, e con Sbancatore - Gli Stirati. Passando alla serie A di calcio a 7 organizzata dall’Msp, il Mezzana Club vince 4-1 sul Puccini, l’Aggarganella crolla 7-1 al cospetto del Real Mentescarsi e l’Fchill si impone 4-2 sul Panchester United. La capolista Beyfin Rocca Tedalda aspetta il Culligan, mentre la diretta inseguitrice Manchester sfida il Miaf.