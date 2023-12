Calcio a 5 Nel campionato regionale femminile. La Ricel piega la Turris e si avvicina alla vetta. Doppietta di Casali

Ricel

5

Turris

1

RICEL: Nardi, Pirrottina, Orsini, Megan, Casali, Crecchi. Bottoni, Atzei. All. Nista.

TURRIS: Nisticò, Carabba, Di Martino, Di Nardo, Gugliotta, La Greca, Lenzi, Lucarelli. All. Chidini.

Arbitro: Federici di Grosseto.

Marcatori: 29’ e 38’ Crecchi (R), 34’ Casali (R), 42’ Megan (R), 46’ Lenzi (T), 48’ Orsini (R).

CARRARA – La quinta giornata del campionato toscano di calcetto femminile di massima serie ha regalato la quarta vittoria stagionale alle giallonere di mister Fabrizio Nista che, complice il pareggio del Forcoli a San Frediano, hanno avvicinato la vetta guidata dal Cascina che ora dista soli tre punti. Contro una Turris fin troppo accorta e rinunciataria, la Ricel ha saputo attendere il momento giusto per colpire. La tattica delle ospiti di colpire in contropiede e chiudersi subito a riccio a protezione della porta ha pagato soltanto un tempo. Nella ripresa, col ritmo un po’ più elevato tenuto dalle apette, sono arrivate reti a ripetizione: doppietta per Martina Crecchi e centri di Megan, Casali e Orsini (nella foto).

"Come è ormai tradizione chi ci affronta non gioca quasi mai la partita a viso aperto sperando che la tattica difensiva porti risultati – commentato mister Nista –. Alla lunga ne esce un match noioso ma non per colpa nostra". Prossima gara lo scontro con l’altra pretendente al titolo Forcoli.