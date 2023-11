Calcio a 5. Nel finale il Bologna piega un Potenza Picena mai domo

Potenza Picena

2

Bologna

3

KAPPABI : Luciani, Tognetti, Di Iorio, Nunzi, Silveira, Carnevali, Rossi, Gomez M., Gomez A., Belleggia, Tinteanu, Sgolastra All. Nikinha - Moro.

BOLOGNA FC: Paciaroni, Spadoni, Signorini, Gianfelice, De Vecchis, Pritoni, Kaio Vinicius, Spada, Ansaloni, Cavina, Radesco, Anselmo All. Carobbi.

Reti: 7’ Cavina, 19’ rig. Spada, 4’ st Sgolastra, 8’ st Gomez M., 19’ st Guandeline.

Note: ammoniti Luciani, Spadoni, Nunzi. Espulso al 7’ st Spadoni per doppia ammonizione.

La Kappabi Futsal Potenza Picena cede all’ultimo a un coriaceo Bologna 1909. Al termine di un match tirato e combattuto, i potentini vedono sfumare la possibilità di cogliere un punto in una partita che li ha visti rimontare l’iniziale svantaggio di 2-0. Per quanto visto in campo il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto, ma alla fine i rossoblù sono stati cinici riuscendo a capitalizzare le occasioni create. Potentini che si presentano all’appuntamento senza lo squalificato Pizzo, tra le fila degli ospiti manca Badahi. "È stata una bella partita – afferma Simone Consolani ds dei potentini – forse nel primo tempo abbiamo concesso un po’ troppo".