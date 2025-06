Calcio a 5: nel torneo di Bedizzano organizzato dalla Pro loco. Via Imola e Bergiola Fw a punteggio pieno

Lo storico Campo Sportivo “G.Trombella“ sta ospitando la 2ª edizione del torneo di calcetto organizzato dalla Pro Loco paesana. La manifestazione è molto sentita e partecipata visto che per regolamento è riservata a squadre composte esclusivamente da giocatori originari dei paesi a monte, residenti e parenti degli stessi. Altra regola tassativa è la presenza fissa in campo di almeno un giocatore Under 15.

Il torneo è iniziato il 16 giugno e terminerà il 14 luglio e si svolge il lunedì e il giovedì a partire dalle 19.30 con tre partite a serata. Le squadre iscritte sono sette, provenienti da Bedizzano, Codena e Bergiola: Andreani Fc, Via Imola, Colle S&S, Team Cappetto, Pro Loco Codena, Gs Codena, Bergiola Fw. Si affrontano in un girone unico con incontri di sola andata al termine del quale le prime quattro accederanno alle semifinali.

Questi i risultati delle prime tre giornate: Pro Loco Codena-Via Imola 2-11, Bergiola FW-Colle S&S 3-0, Team Cappetto-Gs Codena 2-3, Colle S&S-Andreani FC 4-2, Team Cappetto-P.Loco Codena 8-1, Gs Codena-Bergiola Fw 1-4, Peo Loco Codena-Gs Codena 1-3, Andreani Fc-Team Cappetto 7-10, Colle S&S-Via Imola 6-8. La classifica provvisoria è la seguente: 6 punti Via Imola*, Team Cappetto, Bergiola Fw* e Gs Codena; 3 punti Colle S&S; 0 punti Andreani FC* e Pro Loco Codena (* una gara in meno). Sono rimaste a punteggio pieno due squadre: Via Imola, che ha mostrato tenacia e sostanza, e Bergiola FW, che annovera tra le proprie fila un giovanissimo gruppo affiatato con un portiere addirittura Under 15.

Le prime giornate hanno fatto registrare un folto pubblico. L’ingresso è gratuito ed è stato allestito un punto ristoro. Gli organizzatori hanno puntato sul divertimento, il fair play e la correttezza in campo, elementi che stanno contraddistinguendo questo torneo che permette di passare piacevolmente in compagnia una serata assistendo a delle partite avvicinenti. La classifica marcatori al momento è guidata da Diego Dell’Amico (Team Cappetto) con 11 reti.