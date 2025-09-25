Calcio a 5 Nella Coppa Toscana di Serie C2. Il Futsal Massa affonda la Lucchese con tre reti

Futsal Massa 3Futsal Lucchese 2

FUTSAL MASSA: Vannucci, Fubiani, Gazzoli, Rizza, Quadrelli, Mussi, Giovannetti, Del Freo, Baracca, Ammannati, Puglione, Menchini. All. Ussi.

FUTSAL LUCCHESE B: Vernace, De Gennaro, Iorga, Coku, Cantone, Jabrane, Moulo, Chamcham, Ben Feddoul, Massei. All. Demi.

Arbitro: Giacomelli di Pisa.

Marcatori: Puglione 2 (M), Ammannati (M), Cantone (L), Iorga (L).

MASSA – Esordio vincente nella Coppa Toscana di serie C2 per il Futsal Massa che al centro sportivo Colline Massesi ha avuto ragione di misura del Futsal Lucchese B. I ragazzi del nuovo tecnico Matteo Ussi hanno dominato la gara ma il risultato, un po’ per sfortuna e un po’ per le grandi parate del portiere avversario, è rimasto in bilico sino alla fine. A deciderla sono state la doppietta di Puglione e la segnatura di Ammannati. Il team apuano osserverà adesso un turno di riposo per poi tornare in campo nell’ultima partita del triangolare a Massarosa contro il Family Service nel match che deciderà chi arriverà al primo posto e di conseguenza passerà il turno accedendo agli ottavi di finale.

Gianluca Bondielli