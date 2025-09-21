Calcio a 5 Nella Coppa Toscana di Serie C1. Esordio amaro per il Città contro il Cus Pisa

CUS Pisa 5Città di Massa 2

CUS PISA: Pistoresi, Barbensi, Bruna, Sirressi, Disegni, Camero G., Mustata, Digiacomoantonio, Camero F., Bartoli, Raddi, Macri. All. Agosti.

CITTA’ DI MASSA: Salvatori, Bertipagani, Russo, Barotti, Verduci, Lucchetti, Bedini, Borghini, Tognini, Borzoni. All. Tenerani/Mochi.

Marcatori: Bartoli 3 (P), Bruna (P), Raddi (P), Lucchetti 2 (M).

PISA – Ha esordito con una sconfitta nella Coppa Toscana di Serie C1 il Città di Massa che è uscito sconfitto a Pisa nella sfida col Cus. La formazione dei nuovi tecnici Mochi e Tenerani, quasi completamente rivoluzionata rispetto allo scorso anno, ha dovuto cedere il passo alla più esperta compagine pisana che nella prima giornata del gironcino a tre si era già imposta a Monsummano (10-6) ed ha così passato il turno come prima.

Resta, però, ancora un posto per l’accesso ai quarti di finale e se lo giocheranno proprio il Città di Massa ed il Monsummano nella gara calendarizzata al Palazzetto dello Sport di Massa per il 13 ottobre. A Pisa per i massesi è andato in gol con una doppietta il laterale Matteo Lucchetti.

Gian.Bond.